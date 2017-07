Jeux de hasard : le Bingo bientôt réglementé

PAPEETE, le 19 juillet 2017 - Le bingo a pris une telle ampleur en Polynésie que le gouvernement a décidé de réglementer ce jeu de hasard.





« En matière de jeu de Bingo. Nous savons que c’est quelque chose qui va lancer un débat dans notre pays . » indique le porte-parole du gouvernement quand il évoque le projet de « loi du Pays » ayant pour objet de réglementer et définir les modalités de ce jeu. Le conseil des ministres a transmis mercredi le dossier au Conseil économique, social et culturel pour examen.

« Ce débat peut être lancé de la manière suivante, est ce que nous allons continuer à fermer les yeux sur l’organisation de jeux de Bingo, qui manifestement intéressent beaucoup les Polynésiens ? ou alors allons-nous commencer à réglementer pour ne plus interdire le jeu de bingo mais uniquement dans le cadre d’associations et de secteurs d’activités ? » Cette question que pose Jean-Christophe Bouissou a amené le gouvernement a élaborer un projet de loi pour réglementer ce jeu de hasard. « Le plus important est de faire en sorte que nous puissions plafonner à la fois les mises en jeu et les gains que l’on peut obtenir dans le cadre de ces jeux de Bingo. Dans ce cas, dès l’instant ou bien on encadre règlementairement parlant c’est aussi des sanctions pour ceux qui ne se plieraient pas à notre réglementation », explique le porte-parole du gouvernement.



Ce projet prévoit que le Bingo soit organisé uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif. Seuls les associations et organismes agréés, ayant statutairement une activité répondant à l’un des buts précités, pourront organiser des loteries dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La participation des mineurs et la vente ainsi que la consommation d’alcool y seront interdites. La valeur des lots, les mises unitaires, et le capital d’émission seront définis. Des mesures de suivi et de contrôle s’avèrent nécessaires afin d’encadrer ce jeu de hasard.