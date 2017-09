Jeux d’Asie - Ashgabat 2017 : La délégation tahitienne est bien arrivée au Turkménistan

Escortés jusqu’au village des sportifs, c’est avec des yeux ébahis par la qualité et le « luxe » de la ville et des installations que les athlètes et officiels ont regagné leurs « quartiers » où les conditions d’hébergement sont optimales, dignes d’un hôtel 4 étoiles. Un immeuble entier est réservé aux pays d’Océanie qui participent à ces Jeux et plus d’une trentaine d’immeubles de 10 étages sont exclusivement dédiés aux sportifs. Un réfectoire se trouve sur deux étages, un tramway est situé à l’intérieur du village…des installations à couper le souffle.



Les grands pays asiatiques sont présents tels que la Japon, la Chine, l’Iran, le Quatar…et au même titre que la Polynésie Française, tous les pays affiliés à l’ONOC (Comité National Olympique d’Océanie) ont été invités. Ainsi, on peut compter la présence de plusieurs pays d’Océanie qui ont répondu à l’invitation de la confédération asiatique.