Jeux Traditionnels – Tuaro Maohi 2017 : Des records, des couleurs et de la fraternité

Le géant de Tubuai, imbattable



Personne n’a rien pu faire pour rivaliser contre Eriatara Ratia alias « géant » qui a mis sur son épaule une pierre de 160 kg en 3,60’’ battant son propre record datant de 2015. L’ancien champion Tetuarii Teapehu fait tout de même preuve de constance et d’opiniâtreté en réalisant un temps de 7’’24. Régis Pansi remporte la catégorie 140 kg et Tehaamana Teriinohoapuaiterai gagne dans la catégorie 120 kg. « Géant » a ensuite soulevé une pierre de 175 kg en démonstration.



En coprah par équipe, cette fois-ci la victoire n’a pas échappé à la famille Temauri de Moorea. En 2016, le tas de coprah n’était pas bien empilé mais cette fois-ci Roberto Temauri et les siens sont gagnants après avoir décortiqué pas moins de 120 cocos. Ils s’imposent face aux champions de Taha’a, comme Ernest Putahoe (1er) et Steeve Maruae (2e) qui restent leaders en coprah individuel, qui s’est déroulé le vendredi.



Le lancer de javelot, toujours aussi beau à regarder, a permis aux spécialistes des Tuamotu de montrer leur savoir-faire en la matière, ébahissant petits et grands. C’est Anaa qui remporte le traditionnel Ia Ora Farani du 14 juillet devant Vai Hinano Nui 1 et Tamarii Faite 2. Par équipe c’est Vai Hinano Nui 2 qui s’impose alors que Glenn Aturia s’impose en individuel homme, Tepoe Tehaamoana en individuel femme et Keanu Pae chez les jeunes.