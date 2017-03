Jeunes talents et petits ensembles feront leurs premiers pas sur scène samedi

PAPEETE, le 16 mars 2017 - Plus d’une centaine d’élèves et de musiciens du Conservatoire artistique de la Polynésie française présenteront samedi un concert au Méridien Tahiti. Un événement pour ces jeunes talents des sections classique et traditionnelle, qui découvriront la scène pour la première fois…





Samedi, comme chaque année, Te Fare Upa Rau organise un événement spécialement destiné aux jeunes talents et aux petits ensembles de l’établissement. Frédéric Cibard, chargé de communication, rapporte : "Notre objectif est de permettre aux musiciens des sections classique et traditionnelle de faire leurs premiers pas sur scène et rencontrer leur public. C'est toujours un moment émouvant, marqué par l'attente des parents. Il s'agit également de promouvoir la pratique du jeu d’ensemble, avant le passage de ces musiciens dans les grandes formations orchestrales (la grande harmonie, l’ensemble symphonique)."



Par ailleurs, le directeur du Conservatoire artistique, Fabien Dinard, a souhaité que "les formations classique et traditionnelle partagent, ce jour-là, la scène". Aussi, les jeunes élèves de la classe de 'ukulele et de percussions de Moana Urima seront de la fête comme leurs camarades de la classe de guitare folk de Tetia Fiedler-Valenta. Ils partageront la scène avec la formation phare du concert, le petit orchestre à cordes dirigé pour la première fois par Amandine Clémencet (38 jeunes musiciens). Également de la partie, les ensembles instrumentaux de violoncelle (Simon Pillard), de flûtes (Christine Goyard), de clarinette (Léa Picq) et les ateliers lyriques adultes (Emmanuelle Vidal).