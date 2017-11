Jeu Shell Pacific : la chance sourit à Hinatea

PAPEETE- le 20 novembre 2017 - Il reste quatre billets d'avion à gagner dans le cadre du jeu organisé pour les 30 ans de Pacific Energy. Hinatea Carpentier, 23 ans est l'heureuse gagnante de deux billets d'avion Papeete/Los Angeles/Papeete. Elle est allée récupérer son prix lundi à la station Shell de Prince Hinoi.



Venredi était une journée comme les autres pour Hinatea Carpentier jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel lui annonçant qu'elle venait de remporter deux billets d'avions pour Los Angeles. Cette jeune femme de 23 ans a reçu un appel qu'elle n'attendait pas. " je gardais ma nièce. J'ai même failli rater l'appel. J'ai décroché parce que la petite insistait pour que je réponde ", explique-t-elle, " Au début je n'y croyais pas du tout, je pensais qu'on était en train de me faire une mauvaise blague. La première personne que j'ai appelé c'était mon père. Lui non plus ne m'a pas cru. Il a aussi pensé que je lui faisais une blague. Après j'ai appelé ma maman ."

Lundi après-midi, elle est allée récupérer son prix à la Station Shell de Prince Hinoi. C'est une jeune femme ravie qui s'est présentée en compagnie de sa mère. Vendredi, au moment de l'annonce, Hinatea était d'autant plus surprise qu'elle joue " souvent à ces jeux, sans jamais rien gagner ", assure la jeune femme.



Hinatea partira partir donc à Los Angeles, elle ne sait pas encore qui l'accompagnera, " je ne suis pas sûre de qui va m'accompagner, mais peut être que j'irai avec ma maman ", indique –t-elle un sourire en coin en la regardant, "en tout cas, elle est plus prête que moi! "

Si la jeune femme a un an pour utiliser ses billets d'avion, elle compte y aller " à la meilleures période pour faire du shopping " c’est-à-dire environ mars-avril. " C'est une grande surprise, ça me fait un beau cadeau de Noël avant l'heure. C'est trop top. ", se réjouit la jeune femme, elle ajoute " je suis déjà allée à Los Angeles, et à Las Vegas l'année dernière et justement je voulais y retourner. L'an dernier c'était plutôt de la visite et de la découverte, ce voyage ce sera shopping, shopping, shopping. J'ai vraiment hâte ", raconte-t-elle des étoiles pleines les yeux.



La jeune femme qui réside à Punaauia avait rempli son bulletin chez Shell à Outoumaoro à Punaauia. Si vous souhaitez également remporter un séjour à Los Angeles, rendez-vous dans toutes les stations Shell ou Pacific. Un bulletin de jeu vous sera remis. Il ne vous restera plus qu'à le remplir et à le mettre dans l'urne prévue à cet effet.



Deux autres tirages au sort seront prévus, avec à la clé pour chacun d'eux, deux billets d'avion Papeete/Los Angeles/Papeete, en classe économique, d'une valeur de plus de 168 000 francs. Quatre billets d'avion sont encore en jeu.