Jeu Shell / Pacific : Natacha Maamaatuaiahutapu repart avec les deux premiers billets d'avion

mais on ne sait pas encore quand. Je vais en discuter avec lui.

je voulais partir et j'ai vu avec mon tane. Il me disait que les billets étaient chers. Donc, je lui ai dit que j'avais joué au jeu. Il m'a répondu qu'il ne fallait pas rêver. Mardi, on m'a appelé et on m'a dit que j'avais gagné un voyage. J'étais toute retournée et je ne savais plus quoi faire.

Pour jouer à ce jeu, il faut remplir au moins 3 000 francs de carburant

J'ai joué grâce à un jeune pompiste de Moorea, il m'a donné le ticket que je ne voulais pas au début. Après, il m'a dit de jouer quand même. Donc, j'ai joué et je lui ai dit qu'il me porterait sûrement chance, et voilà le résultat. Je suis retournée le voir et je lui ai annoncé la bonne nouvelle.