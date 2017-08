Jeu Shell-Pacific : Clément Terei, gagne un voyage en Californie

PAPEETE, 10 août 2017 - Le nouveau gagnant du jeu organisé pour les 30 ans du Shell-Pacific habite Papeari. Clément Terei gagne un voyage à Los Angeles, où il se rendra en 2018, en famille.



Deux coupons de participation auront été nécessaires à ce chauffeur-routier de Papeari pour être tiré au sort, mercredi. Tous deux ont été joués à la station-essence Shell de Papeari. " J’y suis allé deux fois la semaine dernière, comme elle vient d’ouvrir après des travaux de rénovation ".



Clément Terei gagne un billet d’avion Tahiti-Los Angeles aller-retour pour deux personnes en direction de Los. La nouvelle lui a été donnée par téléphone, mardi matin : " Au début, j’ai cru que c’était une blague ", a-t-il confié vendredi, pour traduire l’état d’esprit qui était le sien au moment de cet appel téléphonique, deux jours plus tôt. " Je n’y ai vraiment cru que lorsqu’on m’a remis le lot, ce matin ". La remise du prix était organisée vendredi matin, à la station Shell de Papeari.



Ce père de deux enfants de 3 et 5 ans envisage de faire le voyage avec sa compagne, en famille, en juillet 2018. Il envisage d'abord de faire quelques économies, pour préparer ce déplacement : " Il faut aussi l’argent de poche qui va avec ", rigole-t-il. " Et puis je dois acheter les billets d’avions pour mes deux enfants ".



Ce voyage sera en attendant le tout premier que réalise Clément en dehors de la Polynésie. Lui qui avoue volontiers n’être jamais allé plus loin de Tahiti qu’à Moorea.



Si vous souhaitez également remporter un séjour à Los Angeles, rendez-vous dans toutes les stations Shell ou Pacific, pour le jeu des 30 ans de la compagnie. Il suffit de consommer pour au moins 3 000 francs de carburant. Un bulletin de participation vous sera remis à l’encaissement. Il ne vous restera plus qu'à le remplir et à le mettre dans l'urne prévue à cet effet.



D'autres tirages au sort sont prévus septembre, avec à la clé pour chacun d'eux, deux billets d'avion Papeete/Los Angeles/Papeete, en classe économique, d'une valeur de plus de 168 000 francs. Le prochain tirage au sort se tiendra le 23 août 2017, au siège de la Société Pacific Petroleum et Services (PPS), en présence d'un huissier. Les tirages suivant est programmé le 6 septembre.