Jeu Pacific-Shell : Lyana, surprise et heureuse gagnante d'un Hyundai ix 25

On m’a appelé ce matin, j’étais en train de couper des légumes

On m’a annoncé que j’étais la gagnante du jeu Pacific-Shell. J’ai cru à une blague. Je n’avais pas joué. Lorsque j’ai eu terminé la conversation, j’ai demandé à mon mari : « dis-moi un peu, tu as été joué au Shell ? Il me répond « oui ». Il avait rempli deux coupons, l’un avec son nom et l’autre avec le mien. Je lui ai demandé : « Au Shell Outumaoro ? ». Il me répond « Oui ». « T’es sûr ? » : « Oui, pourquoi ? ». Et là je lui dis : « Ben, on vient de gagner une voiture ». Il m’a regardé : « Non… Mais c’est une blague ou quoi ? » : « On vient de m’appeler ! C’est pour ça que j’ai arrêté de couper les légumes

C’est une belle année qui commence ! Et justement, nous avons dans la famille, avec ma sœur, un bel événement qui s’annonce, au mois de mars. Et je crois bien qu’elle va me demander la voiture pour son mariage

Ils ne sont pas au courant que j’ai gagné. Je crois que demain matin, ils vont lire Tahiti Infos et tout de suite, le vini, ça va y aller ! Ils vont appeler

En 2017, nous organiserons certainement une animation spécifique sur le réseau des stations-service. Je ne peux pas en dire plus pour le moment