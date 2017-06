Jean-Pierre Foucault et Cerise Calixte découvrent Moorea

Tout juste arrivés au fenua, Jean-Pierre Foucault et Cerise Calixte découvrent l'île de Moorea. Hier, ils ont visité l'usine de jus de fruits, une école et un centre qui accueille des handicapés. Aujourd'hui, c'était pique-nique sur un motu et baignade avec les raies au programme.



Le public polynésien retrouvera vendredi soir les deux stars, dans les jardins de la mairie de Papeete, puisque le célèbre animateur présentera l'élection de Miss Tahiti 2017 aux côtés d'Hinarere Taputu, la lauréate 2014, tandis que la voix de "Vaiana" interprétera deux chansons du dessin animé culte de Disney.