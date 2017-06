Jean-Pierre Foucault : "Les dix candidates Miss Tahiti sont absolument magnifiques"

Vendredi, vous allez animer la soirée avec Hinarere Taputu. Présenter en duo, c'est un exercice qui vous plaît ?

"J'aime beaucoup oui, j'ai fait presque toute ma carrière en duo. J'ai commencé à Radio Monte Carlo il y a cinquante ans en duo, après j'ai fait aussi pas mal d'émissions seules comme "Qui veut gagner des millions ?", mais j'ai été avec Cyril Hanouna sur RTL pendant cinq ans… Le duo est un exercice qui me plaît bien, et je suis sûr qu'avec Hinarere, quand je ferai "ping" elle fera "pong", c'est ça le succès d'un duo."



Allez-vous réserver des surprises au public polynésien ?

"Comme dans toutes les soirées, il y a une trame bien entendu, mais personnellement, j'apprécie d'en sortir et de laisser l'improvisation agir. Et puis, nous ne sommes que d'un côté de l'élection. L'autre côté, c'est ce que vont dire les prétendantes, on ne peut pas savoir, et c'est là-dessus qu'on sera peut-être amené à réagir... Il n'y a que la moitié de la pièce qui est écrite."



C'est l'aspect grisant du direct dans votre métier ?

"Oui, c'est le direct, il y a un truc qui peut faire du bruit, ou qui peut tomber en panne. Très bien, que ça fasse du bruit et que ça tombe en panne, c'est plus rigolo !"



Durant votre carrière, quel a été votre pire moment ?

"C'est compliqué… Une fois, on a fait une croisière sur le France et tout est tombé en panne. Aux escales, il faisait mauvais temps, quand on voulait enregistrer des chanteurs, il pleuvait sur le pont, puis on a voulu faire tourner Vanessa Paradis à l'intérieur du paquebot mais quelqu'un avait oublié de fermer le robinet de sa baignoire, alors il pleuvait dans le grand salon, j'ai eu un appel radio m'annonçant que ma belle-fille était à l'hôpital, etc. Il est arrivé que des soucis, nous n'avons même pas pu débarquer au Mexique pour diffuser l'émission. On a loué un avion privé pour aller à Miami et on a diffusé avec 24 heures de retard. C'est le pire souvenir qu'on a vécu mais quand on se le raconte aujourd'hui avec les autres membres de l'équipe, on se marre bien."



Et le meilleur souvenir ?

"C'est toutes les vedettes venues du monde entier que j'ai reçu dans mon canapé pour "Sacrée soirée". J'ai présenté 264 soirées avec dix personnalités à chaque fois, donc cela fait environ 2 500 vedettes. Et puis, le meilleur moment dans l'élection de Miss France, je vais vous le dévoiler, c'est lorsqu'il n'y a plus que trois Miss en lice, qui sont très inquiètes, et que je reçois l'enveloppe avec le nom de l'heureuse élue. Personne ne le sait et ces cinq secondes d'avance que j'ai sur les résultats sont très agréables. C'est comme récemment, j'ai effectué le tirage de l'Euromillions et c'est un Français qui a gagné les 130 millions d'euros. Une heure avant, on a su que sa vie allait totalement basculé, c'était très émouvant.



Un mot pour les Polynésiens ?

Merci, mauruu'u !