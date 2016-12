Jean-Paul Tuaiva sollicite le renvoi de son procès en appel dans l'affaire Team Lead

PAPEETE, le 27 décembre 2016 - Le député, qui conteste "la sévérité" de sa condamnation en première instance dans l'affaire Team Lead, pourrait tout de même être rejugé dans le courant de la deuxième quinzaine de janvier.



Il est loin le temps où Jean-Paul Tuaiva, au sortir de l'audience du tribunal correctionnel en avril 2016, affirmait qu'il quitterait la politique en cas de condamnation dans l'affaire Team Lead. Reconnu coupable de détournement de fonds publics deux mois plus tard et condamné, en juin, à 2 ans de prison avec sursis, au remboursement de 8,8 millions de francs et à 5 ans d'inéligibilité, le député allait finalement rester dans l'arène en interjetant appel de la sanction, jugée trop lourde, et du même coup conserver son mandat : "Je ne conteste pas les faits mais j'ai fait mon mea culpa, je trouve que la peine est très sévère" précisait-il à Tahiti Infos pour justifier sa décision.



Alors que le procès en appel devrait se tenir durant la deuxième quinzaine de janvier 2017, Jean-Paul Tuaiva vient cette fois de solliciter un renvoi de l'affaire à une date ultérieure, au prétexte de travaux parlementaires à l'Assemblée Nationale à Paris prévus au même moment. Selon nos informations le parquet général s'y opposerait d'ores et déjà.