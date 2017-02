Jean-Jacques Boilllet a racheté l'hôtel Hanakee à Hiva Oa

À 20 minutes de l’aéroport et 5 minutes en voiture du centre de Atuona, perché sur les hauteurs de la baie des Traîtres, face au plus haut sommet de l’île, le mont Temetiu (1276m).



Entouré par un superbe paysage de montagne, ce magnifique hôtel, construit sur une colline, offre une vue à couper le souffle sur la baie de Tahauku, appelée aussi baie des Traîtres, et sur la petite île rocheuse qui se trouve en son centre, le rocher Hanakee.

La décoration des bungalows a été confiée au talent d'artistes locaux qui ont su marier subtilement le peue, le tapa et le bois sculpté dans un style résolument marquisien. Le restaurant, au panorama magnifique, propose une carte de plats attrayants, utilisant les meilleurs produits locaux, cuisinés à la perfection. Les nombreuses excursions et activités permettent de partir à la découverte de Hiva Oa et de la culture marquisienne.



L’hôtel comprend, outre son bar et son restaurant : six bungalows vue montagne, cinq bungalows vue océan dont deux équipés pour personnes à mobilité réduite, trois bungalows premium vue océan (capacité trois adultes ou deux adultes + un enfant de moins de 12 ans). Les bungalows sont équipés d’une terrasse, de l’air conditionné, d’un brasseur d'air, d’une salle de bain individuelle, d’eau chaude, savon/shampooing, de linge de maison, d’un sèche-cheveux, de la télévision par satellite, d’un réseau interne de films DVD, mini bar, du nécessaire pour thé/café, téléphone, d’un coffre fort, d’anti-moustique, d’un fer et d’une table à repasser.