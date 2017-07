"Je voudrai remercier tout le monde" (West Leclay)

PAPEETE, le 22/07/2017 - West Leclay, le danseur hawaiien de la troupe Tamariki Poerani est rentré ce samedi soir à Hawaii, après avoir passé trois mois en Polynésie. Malgré sa mésaventure mercredi soir, le jeune a pu quitter le fenua pour retrouver ses proches. Autre bonne nouvelle pour lui, il a retrouvé son journal intime. Mais West tient également à remercier tous les Polynésiens pour leur générosité.



West Leclay est reparti ce samedi soir pour l'île de Oahu, à Hawaii. Ce jeune danseur était arrivé sur le fenua, il y a trois mois afin de participer au Tū'aro Mā'ohi et au Heiva i Tahiti avec la troupe Tamariki Poerani.



Mais mercredi soir, son monde s'est écroulé après avoir été victime de vol lors de la soirée de remise des prix à To'ata. Passeport, journal intime, habits… La déception était grande pour lui, surtout que son visa pour rester en Polynésie arrivait à échéance ce samedi 22 juillet. " Je n'avais rien dit à ma famille. Mon frère m'a envoyé un message sur facebook en me questionnant sur ma mésaventure, ce qui m'a étonné. Ma mère non plus n'était pas au courant parce que je ne voulais pas qu'elle s'inquiète ", confie le jeune homme.



Aussitôt un élan de solidarité s'est mis en place. " Après la publication de Tahiti Infos, Tahiti Tourisme m'a contacté et ils ont appelé le consulat américain à Fidji, parce que celui de Tahiti est en vacances. Le consul fidjien a ensuite contacté Hawaii, et c'est comme ça que j'ai pu avoir mes papiers ", raconte-t-il.



Mais ce qui le marquera à jamais, c'est la solidarité polynésienne. " J'ai reçu beaucoup de messages de la part de Polynésiens sur les réseaux sociaux, alors que je ne les connaissais pas. Beaucoup voulaient me rassurer en me disant que Tahiti, ce n'était pas ce que j'avais vécu. Je n'aurai jamais imaginé que mon histoire aurait eu un tel impact. Ça m'a beaucoup touché ."



" Je voudrai remercier tout le monde, car même si je ne connaissais pas toutes ces personnes, eh bien, un élan de solidarité s'est vite mis en place. Alors que je n'avais rien demandé. "



Et le mana polynésien ne l'a jamais quitté, puisque vendredi soir, West a pu retrouver son journal intime. " Ça m'a ému parce que c'est toute ma vie qui est écrit dedans, aussi bien à Tahiti qu'à Hawaii. "



Le hasard a fait que West se retrouve face à face avec son supposé voleur. " Vendredi soir, j'étais en train de marcher avec mes costumes. Et au niveau du magasin chinois à côté de champion, j'ai vu un jeune avec un tricot Hinano de Hawaii, et je lui ai demandé où il l'avait trouvé. Il m'a répondu que c'était à lui, et lorsque je lui ai demandé si je pouvais regarder sur l'étiquette derrière s'il y avait mon nom, eh bien il était nerveux et il s'est enfuit. Je l'ai rattrapé et j'ai appelé la police. "



Malgré cela, l'acteur de la série Hawaii 5O assure qu'il reviendra en Polynésie au mois de novembre. " Je suis tombé amoureux de la culture polynésienne. Elle est belle et bien vivante. Et le fait d'avoir remporté le Heiva avec Tamariki Poerani était important, parce que je voulais danser encore une dernière fois avec mes copains et ma famille Tamariki Poerani, avant de prendre l'avion ce samedi soir. "