Jason et Mahealani défendront les couleurs de la Polynésie à Taiwan

PAPEETE, le 12 septembre - Jason Ho et Mahealani Tautu participeront le 21 septembre au Concours International de Cuisine des Ecoles Asie-Pacifique (ISSCC) à Taiwan. Les deux élèves du Lycée Hôtelier de Punaauia ont présenté lundi, le plat qu'ils présenteront au concours, un "Filet de porc aux 4 saveurs".



Filet mignon garni au chorizo confit dans du beurre, filet mignon garni à l'abricot et à la menthe, pané à la chapelure japonaise avec du zeste de citron, purée de patate douce fumée, gâteau de courgette accompagné d'un pesto à la menthe et aux noix de pécans et ballotines de pota et ses légumes croquants au cumin… vous avez l'eau à la bouche ? Ce "filet de porc aux 4 saveurs" sera préparé et présenté le 21 septembre prochain par Jason Ho, 19 ans et Mahealani Tautu, 17 ans, au Concours International de Cuisine des Ecoles Asie-Pacifique (ISSCC) à Taiwan.



Ces deux élèves du lycée hôtelier représenteront la Polynésie et leur établissement lors de ce prestigieux concours de cuisine international, le 21 septembre prochain. Les deux apprentis cuisiniers se préparent depuis la rentrée scolaire. Ils auront la lourde de tâche de succéder à Alann Poilvet et Tehuiarii Papaura qui avaient remporté le premier prix avec un plat construit autour de la volaille.