Japon : un typhon fait au moins trois blessés, cloue des avions au sol

Tokyo, Japon | AFP | mardi 03/07/2017 - Un typhon a frappé mardi le Japon, blessant au moins trois personnes, empêchant des dizaines de vols et forçant les autorités à émettre des avis d'évacuation devant le risque d'inondations et de glissements de terrain.

Le typhon Nanmadol a touché terre à Nagasaki sur la grande île de Kyushu (sud-ouest), accompagné de vents de 144 km/h, a précisé l'Agence japonaise de météorologie.

Au moins 47 vols intérieurs concernant quelque 3.000 passagers ont été annulés, ont annoncé les compagnies aériennes, et tous les transports ont été temporairement paralysés dans l'île de Kyushu mardi.

La chaîne de télévision publique NHK a rapporté qu'au moins trois personnes avaient été blessées dans des accidents liés à cette tempête.

Le typhon se déplaçait vers l'est à une vitesse de 55 km/h et devait traverser l'est du Japon dont des zones proches de Tokyo dans la nuit de mardi à mercredi tout en perdant en puissance, a précisé l'agence de météorologie.

Des images de la NHK et un reportage du quotidien Asahi montraient un poteau électrique couché, des échafaudages effondrés et un camion retourné.

Les autorités locales ont émis des conseils d'évacuation affectant 20.000 personnes, selon les médias.

Le Japon est régulièrement balayé par des typhons. 22 personnes avaient été tuées en septembre par le passage du typhon Lionrock.