Japon, les ninjas du va’a !

Le premier équipage à représenter le Japon pour une course internationale Va'a a commencé à s’entraîner il y a 4 mois. Hitoshi Sowa membre de la délégation, nous en dit plus sur son équipe.



Depuis quand avez-vous commencé le va’a ?

La Team Japan a commencé à s’entraîner en février 2017



Pourquoi avez-vous choisi ce sport?

Les membres de l’équipe sont des athlètes spécialisés dans le canoë ou le kayak en mer. Mais d’autres était des surfeurs et n’avaient jamais pratiqué le va’a avant février !

Ce que nous avons en commun, c'est que nous aimons tous l'océan et le travail d'équipe qu’il peut y avoir en V6. On apprécie aussi beaucoup cet état d’esprit fraternel qu’il y a dans la communauté va’a.



Comment vous préparez-vous aux championnats du monde?

L'équipe se réunit chaque dimanche pour se préparer aux championnats de 2017. En dehors de cela, ils rament dans leur propre club en OC6 ou OC1 pendant la semaine.



Comment vous sentez-vous à propos de venir à Tahiti pour cet événement?

Nous sommes très honorés d'être le premier équipage à représenter le Japon pour une course internationale Va'a. Tous les membres sont ravis d'aller à Tahiti et de pouvoir vivre la culture tahitienne. C'est un grand pas en avant pour la communauté « Japanese Outrigger Canoe ».