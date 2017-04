Jaloux, il poignarde sa femme et un ami qui parlait avec elle

PAPEETE, le 18 avril 2017 - Un homme de 32 ans, en grande détresse sentimentale, a failli commettre le pire au terme d'une soirée très arrosée, vendredi dernier chez lui à Faa'a.



Les faits se sont produits peu après minuit au domicile du couple à Faa'a, vendredi dernier. Le tane, qui s'était mis à l'écart après avoir trop bu, a été pris d'une violente crise de jalousie en reprenant ses esprits quand il a aperçu sa femme en train de discuter sur la terrasse avec un ami, invité à la fête. Armé d'un couteau à pain qu'il était allé chercher en cuisine, l'homme de 32 ans les a sérieusement blessés l'un et l'autre sur le haut du corps pendant l'altercation. Il a même poursuivi l'ami de sa compagne qui s'enfuyait, blessé, armé d'une barre de fer.



Interpellé et placé en garde à vue, il a été jugé ce mardi en comparution immédiate et condamné à 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt à l'audience. Le couple, qui filait pourtant le parfait amour depuis treize ans, traversait de graves difficultés depuis un an et la révélation, des années après, d'une infidélité coupable de madame au début de leur relation.



En grande détresse sentimentale, le tane a entamé de sa propre initiative des soins psychologiques mais serait devenu très violent et jaloux depuis cette révélation. Ancien champion de rame, l'homme a expliqué ne pas réussir à se sortir de cette spirale infernale qui l'a fait sombrer dans la dépression et la drogue. Sa femme, en larmes à l'audience, a annoncé son intention de se séparer après avoir essayé malgré tout " de sauver son couple " de cette situation.