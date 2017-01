Jalouse, elle menace son tāne avec un cutter

PAPEETE, le 19 janvier 2017 - Jeudi matin, en correctionnel, une femme de 32 ans comparaissait pour des violences avec usage ou menace d'une arme envers son mari.



14 ans de vie commune et 10 ans de mariage plus tard, le couple se retrouve à la barre du tribunal de Papeete. En ce jeudi matin, J., une femme de 34 ans, doit répondre de ses actes de violences avec usage ou menace d'une arme. Son mari a porté plainte pour des faits qui remontent au mois de juin 2016.



Un matin, une dispute éclate au sein du couple. Le mari refuse de donner de l'argent à sa femme qui lui en réclame. Celle-ci s'énerve. "Nous nous sommes chamaillés dans la voiture," explique-t-elle au juge. Au bout d'un moment, le mari quitte son domicile pour se rendre à son travail. Mais ces "chamailleries" ne s'arrêtent pas là.



Dans un excès de rage, l'épouse éconduite fait irruption sur le lieu de travail de son tāne. "Là, je l'ai vu qui disait bonjour à toutes les femmes de son entreprise. A moi, il ne me fait même pas de bisou quand il rentre le soir" , continue la prévenue. Il n'en faut pas plus pour la plonger dans une colère noire. Une altercation éclate. Elle frappe son mari et le menace avec un objet tranchant, un cutter trouvé sur le lieu de travail de ce dernier.



A la barre J. semble ne plus vraiment se souvenir du déroulement des faits. Son mari, près d'elle, raconte sa version et explique au juge que cette crise de jalousie reste loin d'être isolée. "Avez-vous déjà songé au divorce?" , interroge le magistrat. Le couple, qui a eu deux enfants, hoche la tête en signe d'affirmation. "Je pense que c'est la meilleure solution, en effet" , concède timidement la prévenue, tête baissée.