Jacques Raynal rencontre une délégation du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux

PAPEETE, le 25/04/2017 - Le docteur Jacques Raynal, ministre des Solidarités, en charge de la Santé, a reçu, lundi en fin de journée, une délégation menée par le Professeur Pierre Dubus, doyen de la faculté de médecine de Bordeaux, et Philippe Vigouroux, directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux.



Ils étaient accompagnés par le Professeur Philippe Morlat, président de la Commission médicale d’établissement et Jean Pierre Leroi, directeur des affaires médicales du CHU de Bordeaux. Cette rencontre a permis de faire le point sur la coopération avec l’Université de Bordeaux dans le domaine de la formation des étudiants en médecine et en particulier des stages des internes au CHPf et dans les structures de la Direction de la santé.



Il a été convenu de prolonger de six mois l’actuelle convention dans l’attente de la mise en application de la récente réforme des études médicales et pharmaceutiques en métropole. Par ailleurs, les bases d’une nouvelle convention prenant en compte ces changements ont été posées.