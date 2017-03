Jacques Raynal présente la politique de santé aux élèves du Taaone

PIRAE, 2 mars 2017 - Le ministre des Solidarités, le docteur Jacques Raynal, accompagné de la directrice de la santé, le docteur Laurence Bonnac, a présenté, jeudi, aux élèves de terminale scientifique et de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) du lycée de Taaone la politique de santé en Polynésie française.



Après avoir posé les défis de la santé, le ministre a présenté les orientations stratégiques de la politique de la santé et les grands axes du Schéma d’organisation sanitaire 2016-2021.



Il s’agit ainsi de moderniser et d’optimiser la gouvernance du système sanitaire et médicosocial, d’améliorer le dispositif de la Prévoyance Sociale Généralisée (PSG), de centrer la politique sur la prévention et la promotion de la santé, avec 3 grandes priorités, la lutte contre l’obésité et ses conséquences, les cancers, les addictions et la santé mentale, et en garantissant un système de santé de qualité. Toutes ces thématiques ont été abordées par le ministre.



A l’issue de cette présentation, un débat s’est ouvert entre les élèves et le ministre des Solidarités à propos des thématiques exposées.