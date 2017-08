Ivre, il prend sa voiture avec une arme à l'intérieur

PAPEETE, le 12/08/2017 – Un homme a été contrôlé positif à l'alcoolémie vendredi soir à Papeete. Dans son véhicule, les agents de la DSP ont découvert également une carabine de calibre 12, avec une cartouche à l'intérieur. Un contrôle a aussi été réalisé pour voir si le délinquant était sous l'emprise de stupéfiants. Les résultats seront connus dans deux semaines. Ce samedi matin, les agents de la DSP ont perquisitionné le domicile du prévenu, et ils ont découvert 26 plants de cannabis.



C'était lors d'un contrôle routier vendredi soir, que les agents de la DSP ont mis la main sur un homme de Punaauia ivre au volant, dans la ville de Papeete.



Lors de ce contrôle d'alcoolémie, les fonctionnaires de police ont enchainé sur un dépistage aux produits stupéfiants. " Il faudra que l'on attende deux semaines pour avoir les résultats du laboratoire ", déclare le commandant Tamatea Tuheiava, chef de l'unité de sécurité et de proximité à la Direction de la sécurité publique (DSP).



Et comme si cela ne suffisait pas, lors de la fouille du véhicule, une carabine calibre 12 chargée avec 1 cartouche à l'intérieur a été découverte, derrière le fauteuil du conducteur.



" Il nous a dit que cette arme appartenait à un ami, et qu'il lui a prêté quelques temps ", poursuit le commandant Tamatea Tuheiava.



L'arme est entre les mains des forces de l'ordre, " le temps que l'on fasse notre enquête sur la version du conducteur ".



Dans le cadre de suspicion d'utilisation de produits illicites, une perquisition a eu lieu ce samedi matin, chez le prévenu à Punaauia. Les fonctionnaires de police ont découvert 26 plants de cannabis.



" Il y a délit sur l'alcool. Par contre, pour les stupéfiants, il va falloir que l'on attende les résultats du laboratoire. Nous le convoquerons de nouveau, une fois que nous aurons tous les éléments à notre disposition. C'est le parquet qui décidera de la suite à donner à cette affaire ", conclut le chef de l'unité de sécurité et de proximité à la DSP.