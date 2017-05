Ivre, il percute et tue une enfant de 11 ans.

PAPEETE, le 16 mai 2017 - Un individu âgé de 30 ans était, hier, jugé en audience correctionnelle pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Une petite fille avait été fauchée par l'homme alors que ce dernier conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et sous l'emprise de stupéfiants.



Il y a des affaires qui marquent particulièrement le tribunal du sceau de l'infinie absurdité qu'elles dégagent. Le prévenu qui comparaissait hier devait en effet répondre du chef d'accusation d'homicide involontaire sur une petite fille qui descendait du bus scolaire lorsqu'elle avait été violemment percutée par le puissant bolide du chauffard.



Les faits remontent au 5 octobre 2013 du côté de la Presqu'île. Ce jour-là, la jeune Hirinaki a passé l'après-midi à jouer au football avec ses cousins et cousines. Alors qu'elle vient tout juste de descendre du bus qui la déposait non loin de chez elle, un véhicule de type Chevrolet Tahoe, un "monstre routier " comme l'a indiqué le procureur de la République, la fauche sur le bord de la route dans un virage sec à plus de 100 km/h. Suite à de très profondes blessures, l'enfant ne survit pas.