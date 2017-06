Ivre, il casse le bras de sa compagne, elle refuse de porter plainte

PAPEETE, le 6 juin 2017 - Un homme de 24 ans comparaissait, ce mardi, pour avoir violemment battu sa compagne dans la nuit de samedi à dimanche dernier à Mahina. La jeune femme, présente au tribunal, n’a pas souhaité porter plainte. Il écope d'1 mois de prison ferme avec mandat de dépôt pour Nuutania.



Les faits remontent à ce week-end de Pentecôte. Samedi soir, les gendarmes sont appelés à Mahina car un homme est en train de battre sa compagne. Arrivés au domicile du couple, ils découvrent une jeune femme qui a visiblement été violemment battue puisqu’elle a le bras fracturé. Lors de son audition, elle expliquera qu’ils étaient ivres et qu’une dispute avait éclaté peu de temps avant les faits lors d’une réunion familiale. Son concubin l’aurait ensuite frappé à plusieurs reprises, lui donnant des coups de poing sur le corps. Tout cela devant leur enfant âgé de deux ans.



Paradoxe



Comme dans beaucoup d’affaires de violences conjugales, la jeune femme a, aujourd’hui, pris la défense de son compagnon, expliquant qu’elle ne souhaitait pas être défendue et qu’elle se sentait, en partie, responsable de la situation. Le couple, qui vit ensemble depuis 7 ans, semble familier de ce type de scènes puisque la victime a expliqué qu’elle avait l’habitude de recevoir " juste des gifles ", " des petites tapes " sur le corps.



Le procureur de la République, au regard de la violence des faits qui ont entraîné une considérable ITT de 30 jours, a requis une peine de un an de prison dont 9 mois avec sursis et obligation de soins. Le tribunal l’a finalement condamné à une peine de 5 mois de prison dont 4 avec sursis avec mandat de dépôt pour le mois ferme à effectuer immédiatement à Nuutania.