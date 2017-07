Intervilles : trois jours de fête à Rangiroa

RANGIROA, le 19/07/2017 - Les jeux intervilles de 2017 ont démarré dans plusieurs communes sur Tahiti. Cette semaine, l'événement se retrouve pour la première fois à Rangiroa. Huit équipes s'affrontent pour tenter de décrocher la première place lors de la finale qui se tiendra ce jeudi soir sur le terrain de football d'Avatoru. Les jeunes pa'umotu tenteront de se qualifier au travers de cinq jeux (honu raid, saga poerava, vahine mon amour, farai pāni e te pūtē) et du défi. D'autres atolls solliciteraient également l'organisation de ces jeux chez eux.



C'est l'effervescence sur le terrain de football d'Avatoru, à Rangiroa, depuis mardi soir. En effet, le comité du tourisme de Rangiroa a souhaité mettre en place les jeux intervilles sur leur atoll.



Huit équipes se sont donc composées pour cet événement : deux de Tiputa, quatre d'Avatoru et deux d'Ohotu.



Six jeux étaient programmés : honu raid, saga poerava, vahine mon amour, farai pāni, te pūtē et le défi.



La première sélective s'est tenue mardi soir et la seconde ce mercredi soir. Les six meilleures équipes s'affronteront jeudi soir pour tenter de représenter leur atoll, lors de la finale des Tuamotu qui devrait se tenir dans les prochains mois, toujours à Rangiroa.



En attendant la finale, d'autres atolls souhaiteraient également organiser ces jeux chez eux. Les organisateurs parlent notamment de Takapoto-Takaroa ou Hao.



Le grand gagnant de cet archipel affrontera les meilleures équipes de Tahiti, lors de la grande finale qui se tiendra fin 2017, début 2018 sur le stade de la Fautaua ou à Pater. Les organisateurs devraient finaliser le programme d'ici quelques mois.



" On attend que les communes nous contactent pour mettre en place ces jeux chez elles. Et puis, tout dépendra bien évidemment des subventions que nous aurons à notre disposition ", confie Guy Trompette.



Du côté des Raromatai, une grande finale devrait être mise en place à Bora Bora durant les vacances scolaires de février.