Interview de Smaïn : "Mon quotidien est un vivier d’anecdotes"

PAPEETE, le 18 janvier 2017 - L'humoriste français jouera son spectacle "Mon meilleur show men" au Grand théâtre, les 27 et 28 janvier prochains, une sélection de ses meilleurs sketches, agrémentée de nombreux clins d'œil sur la Polynésie. Avant son arrivée au fenua, il se confie à Tahiti Infos et revient sur sa carrière débutée en 1980.



Pourquoi avoir choisi de faire de l'humour votre métier ?

Je pense qu'il y a des facteurs de prédisposition qui vous sont révélés assez vite par votre entourage ; faire rire vos camarades par exemple… Puis lorsque vous faites de cette qualité, une maîtrise, cela vous donne encore plus de confiance. Mes débuts dans les cabarets de Paris, dans les années 80, ont été aussi très formateurs. Ensuite, le travail d’écriture, la mise en forme des sujets et votre jeu vous rendent accompli.



C'est votre façon aussi d'aborder des sujets difficiles, voire "tabu" ?

Je traite en général des sujets qui me touchent. Par ailleurs, mon regard sur le quotidien est essentiel, c'est un vivier d’anecdotes qui me permet de développer mes sketches.



Quels sont les événements les plus marquants de votre carrière ?

Je pense que c’est ma première apparition à la télé. Je rêvais mon métier, alors lorsque je suis passé pour la première fois dans cette petite lucarne, j'ai réalisé enfin que j’avais cassé le miroir et que j’étais vu par le maximum de public.



Vos meilleurs souvenirs sur scène (ou ailleurs) ?

C’est lorsque, attendant dans ma loge, j’ai entendu les spectateurs présents dans la salle applaudirent à tout rompre. On m’a annoncé plus tard que Michèle Morgan était assise en compagnie de Gérard Oury.



Et les pires ?

Je pense que le pire souvenir est le soir ou j’ai dû baisser le rideau en raison d’une énorme fatigue. Les spectateurs sont repartis sans avoir assisté à mon show. Une désolation qui m'a miné pendant toute une journée… Mais le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, j’ai repris le chemin du succès.



Des anecdotes ?

L’ouverture du rideau de la salle mythique qu’est l’Olympia à Paris ! En général, dans les autres théâtres, le rideau s’ouvrait assez vite et là, j’étais dans une salle tellement grande que l’ouverture du rideau m'a paru si longue que je devinais subitement que j’étais devant 2 000 spectateurs…



Spectacles humoristiques, théâtre, cinéma, télévision, et même mise en scène et production... Vous touchez à tout, mais quel est votre mode d'expression de prédilection finalement ?

Tous les modes d’expression sont bons pour communiquer. Les outils sont nombreux, mais le but est le même. J’aime aborder toutes les expériences qui nous ramènent à la maîtrise de notre art.