Interpellé pour défaut de permis, il récidive 4 jours plus tard en tentant de tromper les gendarmes

Pézenas, France | AFP | dimanche 19/02/2017 - Un automobiliste de 18 ans, interpellé en milieu de semaine pour défaut de permis, a de nouveau été interpellé samedi soir pour les mêmes raisons et par les mêmes gendarmes de Pézenas qu'il a tentés de tromper en changeant de place avec son passager...démuni lui aussi de permis de conduire, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

"Le samedi 18 février 2017 à 21 heures 45, les gendarmes de Pézenas, en patrouille de prévention de proximité dans cette localité, reconnaissent formellement le conducteur d’un véhicule qui circule sans permis de conduire", raconte la gendarmerie de Pézenas (Hérault).

"Et pour cause, les militaires l’avaient déjà verbalisé pour le même motif quatre jours auparavant. Le chauffard refuse d'obtempérer, franchit une ligne blanche, fait des embardées de gauche à droite afin d'éviter toute arrestation par la patrouille", indique le communiqué.

"Le comble est qu’à la vue des gendarmes, le conducteur et son passager ont changé de place, mais le deuxième acolyte ne possédait pas, lui non plus de permis de conduire", poursuit le communiqué.

Les gendarmes sont finalement parvenus à bloquer le véhicule et à interpeller les deux hommes, déjà connus pour des faits similaires. Leur voiture n'était pas assurée, la carte grise et le contrôle technique n'étaient pas à jour.

Les deux hommes, originaires de Pézenas et tous deux âgés de 18 ans, ont été placé en garde à vue, le véhicule a été saisi, précisent les gendarmes.





avec AFP