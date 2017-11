Internet dans les îles : Le câble sous-marin Natitua prend ses marques

Papeete, le 25 novembre 2017 – L’Office des Postes et Télécommunications (OPT) de la Polynésie française et Alcatel Submarine Networks (ASN), commencent la reconnaissance marine de la route pour le déploiement du réseau de câbles sous-marin Natitua. Le système améliorera la connectivité de certaines îles des Tuamotu et des Marquises aujourd’hui desservies par le réseau satellite Polysat et permettra aux populations de ces îles éloignées de bénéficier des mêmes offres et services que celles aujourd’hui raccordées à Honotua..



Natitua est un projet global visant à fournir de la connectivité haut débit à vingt îles grâce à son intégration aux réseaux de câbles sous-marins et de faisceaux hertziens.,



Fort d’une capacité de 10 Térabits-par-seconde, le système de câble sous-marin Natitua parcourera plus de 2500 km et reliera Tahiti à huit îles de l’archipel des Tuamotu - Rangiroa, Manihi, Takaroa, Kaukura, Arutua, Fakarava, Makemo et Hao – et à deux îles des Marquises – Hiva Oa et Nuku Hiva.