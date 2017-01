Intempéries: pas de consultations au Centre Hospitalier lundi, radios et prises de sang annulées

PAPEETE, le 22 janvier 2017- Le CHPF publie un communiqué à l'attention de ses patients:

"Le Centre hospitalier de la Polynésie française informe la population que, compte-tenu des délais de nettoyage et de sécurisation des réseaux électriques du parking, de remise en service et de vérification de certains équipements, notamment les ascenseurs :



Les consultations et actes de radiologie prévus le lundi 23 janvier sont annulés.



Les usagers sont priés de contacter les secrétariats pour reprogrammer leurs rendez-vous.

Il est également demandé de reporter les prises de sang non urgentes à effectuer au laboratoire.

Sauf nouvel évènement climatique de forte intensité, les séances de dialyse, de chimiothérapie, de radiothérapie et les hospitalisations programmées sont maintenues.



Le service normal devrait reprendre la mardi 24 janvier au matin"