Intempéries : les huit personnes bloquées sur l’atoll de Nihiru saines et sauves

NIHIRU, le 16 février 2017 - Plusieurs habitants de l'atoll de Nihiru ont dû être pris en charge par l'hélicoptère Dauphin. Leur sauvetage est maintenant terminé.



Arrivé à 12h30 à Makemo, l’hélicoptère inter-administration Dauphin a redécollé vingt minutes plus tard pour effectuer deux rotations avec Nihiru. Dans un premier temps, cinq personnes ont été évacuées puis trois autres lors d’un second voyage. Saines et sauves, elles ont été prises en charge par Felix Tokoragi, maire de Makemo.



D’après les premiers témoignages recueillis auprès des rescapés, ils avaient trouvé refuge dans le bâtiment de l’ancienne mairie de Nihiru et se trouvaient en fâcheuse posture lorsqu’ils ont vu arriver, avec soulagement, les secours dépêchés par le haut-commissariat.