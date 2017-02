Intempéries : les aides au logement se mettent en place

PAPEETE, le 2 février 2017 - Créée en urgence la semaine dernière, la commission de recensement des sinistres et de répartition des secours s'est réunie pour la 2ème fois ce jeudi. Au regarde de l'état des lieux fourni par les communes, la commission a statué sur les aides à attribuer. Le logement est en première ligne.



Pour la commission de recensement des sinistres et de répartition des secours, les aides aux sinistrés s'articulent d'abord autour des lieux de vie. "258 foyers ont été reconnus sinistrés parmi toutes les communes touchées par les intempéries. De plus, 46 personnes ont perdu totalement leurs maisons" , a détaillé Jean-Christophe Bouissou, ministre du Logement et membre de la commission, à l'issue de la deuxième réunion de la commission qui s'est tenue ce jeudi. La commission a également validé 57 premiers dossiers éligibles à l’aide en matériaux AAHI (Aide à l’Amélioration de l’Habitat Individuel) pour les habitations nécessitant une recontruction partielle d’urgence.



" Ce matin, la commission a répondu favorablement aux dossiers qui ont été constitués, a déclaré Jean-Christophe Bouissou, ministre du Logement et membre de la commission, à l'issue de la réunion. Au vu du travail de recensement et d'établissement des devis par l'OPH, les aides en matériaux pour les réfections des logements vont être distribuées. Ce sont des familles qui, pour beaucoup, se trouvent sur Pirae et Mahina. Mais il y a aussi Arue, Papeno'o, Faa'a, Punaauia et Paea."



L'OPH sera en charge de la reconstruction des fare entièrement détruits lors des intempéries. Une cellule spéciale va être créée afin de guider les familles dans la constitution de leurs dossiers, a annoncé le ministre. "Nous avons suffisamment de fare et de matériaux en stock pour répondre à la demande ", a rassuré le ministre du Logement.



En ce qui concerne la reconstruction des logements, le ministre a précisé qu'il n'était pas question de réinstaller des familles dans des zones dangereuses. Du cas par cas sera effectué par les services du gouvernement. "Il est bien évident pour nous que la sécurité des familles est un enjeu important : il ne s'agit pas de refaire les mêmes erreurs. Aider les gens à réceptionner leurs logements comme ça s'est passé par le passé pour les retrouver encore un an ou deux ans plus tard, je ne pense pas que ce soit une bonne logique."



La commission se réunira à nouveau lundi prochain, à 14 heures. Un nouveau bilan sera fait. De nouvelles aides au logement et aux équipements intérieurs pourraient être attribuées.