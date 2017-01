Intempéries: le programme des vols d'Air Tahiti Nui modifié

Tahiti, le dimanche 22 janvier (18h20) - Modification du programme de vol d'Air Tahiti Nui suite à la fermeture de l'aéroport international de Tahiti-Faa'a.Air Tahiti Nui informe ses clients des modifications de son programme de vol des prochains jours en raison des intempéries et de la fermeture de l'aéroport international de Tahiti-Faa'a.-le vol TN07 prévu au départ de Los Angeles le dimanche 22 janvier à 16h25 pour une arrivée à Tahiti le même jour à 22h50 est reporté.Ce vol partira de Los Angeles le lundi 23 janvier à 07h40 et arrivera à Tahiti le même jour à 14h05.-le vol TN101 prévu au départ de Los Angeles le dimanche 22 janvier à 22h40 pour une arrivée à Tahiti le lundi 23 janvier à 05h05 est reporté.Ce vol partira de Los Angeles le lundi 23 janvier à 09h00 et arrivera à Tahiti le même jour à 15h25.-le vol TN101 prévu au départ de Tahiti le lundi 23 janvier à 07h55 pour une arrivée à Auckland le mardi 24 janvier à 12h45 est reporté.Ce vol partira de Papeete le lundi 23 janvier à 16h05 et arrivera à Auckland le mardi 24 janvier à 20h55.-le vol TN102 prévu au départ d'Auckland le mardi 24 janvier à 17h10 pour une arrivée à Tahiti le lundi 23 janvier à 23h10 est reporté.Ce vol partira d'Auckland le mardi 24 janvier à 22h55 et arrivera à Tahiti le mardi 24 janvier à 04h55.-le vol TN78 déjà reprogrammé au départ de Tahiti le lundi 23 janvier à 00h50 pour une arrivée à Tokyo-NRT le mardi 24 janvier à 07h55 est reporté.Ce vol partira finalement de Tahiti le lundi 23 janvier à 23h55 et arrivera à Tokyo-NRT le mercredi 25 janvier à 07h00.-le vol TN77 prévu au départ de Tokyo-NRT le mardi 24 janvier à 12h50 pour une arrivée à Tahiti le même jour à 05h00 est reporté.Ce vol partira de Tokyo-NRT le mercredi 25 janvier à 09h10 et arrivera à Tahiti le même jour à 01h20.Air Tahiti Nui présente ses excuses à l'ensemble de ses clients pour ces désagréments indépendants de sa volonté. Pour plus d'information sur nos horaires, nous vous invitons à consulter notre site internet www.airtahitinui.com La Direction Commerciale