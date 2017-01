Intempéries : le lycée technique du Taaone reprend son souffle

Pour l'heure, difficile d'avoir une estimation chiffrée des dégâts matériels dans les ateliers techniques. La boue est montée haut dans les ateliers. Seules les machines en hauteur ont pu être sauvées. "Le plus gros du dégât est dans l'atelier auto. Nous ne savons pas encore pour combien mais il y a des voitures qui ont été totalement inondées. Il y a aussi le pont élévateur qui a été submergé avec le boîtier de commande numérique et là, je ne sais pas s'il va pouvoir remarcher" , déclare Jimmy Legros.



Les salles de classe, en rez-de-chaussée n'ont-elles non plus pas été épargnées. Une semaine plus tard, seules quelques traces de boue subsistent. Le temps en viendra à bout. "Là aussi, comme le matériel était en hauteur sur les tables, les pertes sont minimes. L'électricité a été coupée pendant la semaine mais aujourd'hui, tout redevient à la normale."



Un peu plus loin, près de la rivière, de gros amas de branchages et de détritus sont accrochés aux berges ou aux petits ponts. "Cette rivière a débordé et comme l'établissement est du mauvais côté, dans la pente, toute l'eau et la boue ont traversé le lycée." Y compris les bâtiments administratifs. Situés près de la route, ce sont les locaux qui ont été les plus touchés avec l'atelier de mécanique automobile.



A l'accueil, des dossiers sont en train de sécher. Même chose dans le bureau du proviseur, qui accueille aussi de manière provisoire d'autres cadres de l'établissement. "Nous avons changé un des serveurs informatiques pour le moment, de manière à relancer la machine. Nous sommes un peu à l'étroit mais ce n'est pas grave, nous pouvons quand même travailler. Nous pouvons patienter. Le plus important était de rouvrir le lycée…" , déclare Jimmy Legros dans un sourire.



Mission accomplie pour le chef d'établissement. Il s'était fixé une semaine et a relevé le défi. Ce lundi les 1250 élèves ont pu réintégrer les salles de cours du lycée, tout comme les 150 professeurs et 50 agents. "Dès le dimanche, les institutions, les secours et même les professeurs, de leur plein gré, sont venus aider à nettoyer l'établissement. Il y a eu un bel élan de solidarité et c'était super de voir ça."



Le proviseur estime que, pour la partie administrative, le coût des dégâts s'élève à cinq millions de francs. A l'extérieur, il y en a pour trois millions. Les deux véhicules de du lycée ont aussi été touchés. Une solution devrait être trouvée prochainement pour acheminer les élèves vers les terrains de sport.



Une réunion entre professeurs et cadres du lycée se tiendra vendredi afin que chacun fasse part de ses besoins. Jimmy Legros l'assure : "Tous les élèves auront les outils pédagogiques dont ils disposaient avant."