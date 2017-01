Intempéries et inondations: la conférence de presse des autorités

PAPEETE, le 22 janvier 2016- Les autorités de l'Etat et du Pays particulièrement mobilisés en ce dimanche matin ont donné une conférence de presse vers 11 heures afin de faire un point sur la situation suite aux intempéries qui ont frappé la Polynésie française, et en particulier l'île de Tahiti.Vous avez été très nombreux à suivre en direct live sur la page Facebook de Tahiti Infos cette conférence de presseVous pouvez retrouver la vidéo en intégralité sur https://www.facebook.com/Tahitiinfos/ Il est demandé à la population de ne pas chercher à se rendre sur les lieux sinistrés car cela pénalise d'action des secours. Il est donc recommandé de rester chez soi et d'éviter les déplacements inutiles.