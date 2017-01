Intempéries en Polynésie: la ministre des Outremer, Ericka Bareigts, solidaire

PAPEETE, le 22 janvier 2017- La ministre des outremer Ericka Bareigts a exprimé sa solidarité par un communiqué:

"Ericka Bareigts, ministre des Outre-mer, tient à exprimer toute sa solidarité aux habitants de Polynésie française, qui sont touchés par de très fortes intempéries.

Celles-ci ont causé d'importants dégâts matériels, et provoqué des coupures de courant et du réseau téléphonique pour de nombreux foyers

La ministre se tient informée, en lien étroit et constant avec le Haut-commissaire, de toutes les évolutions de la situation.

Elle appelle tous les habitants à respecter les consignes de prudence qui ont été diffusées.

Tous les moyens nécessaires, en coordination avec les autorités nationales et locales, sont mis en œuvre pour que la situation puisse retourner à la normale dans les meilleurs délais"