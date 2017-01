Intempéries à Tahiti : la piste aéroportuaire est fermée jusqu'à nouvel ordre

FAAA, le 22/01/2017 - La piste de l'aéroport international de Faa'a n'a pas été épargnée par le mauvais temps. Tous les vols domestiques et internationaux de ce dimanche ont donc été suspendus jusqu'à demain midi. Selon nos confrères de Polynésie 1ère, le vol d'Air France de ce dimanche matin a été dérouté vers les îles Cook.



Inondations et éboulements, les habitants des Îles Du Vent ont été surpris dans la nuit de samedi à dimanche par des pluies torrentielles.



La piste aéroportuaire de Faa'a n'a pas été épargnée. Pour des raisons de sécurité, l'ensemble des vols domestiques et internationaux ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre.



Selon nos confrères de Polynésie 1ère, le vol d'Air France de ce dimanche matin a été dérouté vers les Rarotonga. Le boeing pourrait cependant revenir à Tahiti, " si les conditions le permettent. "