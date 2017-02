Intempéries : PC de crise réactivé et les aéroports des îles de la société fermés

PAPEETE , le 19 février 2017 - Suite aux fortes pluies et aux inondations, le PC de crise a été réactivé dimanche en fin d'après-midi. Par ailleurs six aéroports ont été fermés dont celui de Tahiti faa'a. Les vols domestiques ont été suspendus



Dans son dernier bulletin, Météo-France annonce des précipitations intenses qui devraient encore se renforcer entre 20h et 8h, avec en conséquence et à nouveau, de forts risques d’inondations et de glissements de terrain. L’aéroport de Faa’a a été fermé et deux vols internationaux ont dû être déroutés : le Vol NZ41 d'Air New Zealand en approche de Tahiti a été contraint de repartir vers Auckland, tandis que le vol d'Air Tahiti Nui prévu ce soir a également dû être dérouté.



Météo France maintient l’alerte orange pour toutes les îles de l’archipel de la Société, notamment à Tahiti et Moorea et place les Tuamotu ouest en vigilance jaune.



Après les fortes pluies qui se sont abattues sur Tahiti ce week-end, de nouvelles inondations sont à prévoir et ont même commencé.



Des photos impressionnantes ont été publiées sur les réseaux sociaux par différents internautes. Ainsi, on peut voir l'aéroport de Faa'a inondé, la RDO dans le sens Punaauia Tahiti également sous les eaux. La Papeava menace également de sortir de son lit.



Météo France annonce une nouvelle aggravation des intempéries dans la nuit de dimanche à lundi. "Les sapeurs-pompiers et les agents des polices municipales vont, en liaison avec la gendarmerie nationale et la Direction de la sécurité publique, organiser tout au long de la nuit, des rondes de surveillance des zones signalées à risques, notamment le long des cours d’eau." indique un communiqué de Haut-commissaire.



Le gouvernement de la Polynésie française a également mis en pré-alerte les moyens de la Direction de l’équipement.



De son côté, la population est invitée à respecter, strictement, les recommandations diffusées ces derniers jours qui restent d’actualité pour la soirée et la nuit du dimanche à lundi :



▪ évacuer les habitations situées au bord des rivières, en liaison avec les maires et les services de secours ;

▪ ne pas s'approcher des rivières, ni des grands caniveaux situés le long des routes ;

▪ ne pas utiliser les passages ou parkings souterrains ;

▪ limiter les trajets aux seuls déplacements urgents, en raison du risque de chute de pierres, de glissements de terrain, de coulées de boue, effondrements de la chaussée etc…

▪ se tenir informé, à la radio et par le site internet du Haut-Commissariat (http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr), de l’évolution de la situation et des consignes des autorités ;

▪ sauf urgence absolue, ne pas se déplacer en montagne ou en mer durant toute la période de vigilance.