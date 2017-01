Intempéries: EDT fait le point de la situation à 13h

PAPEETE, le 22 janvier 2017- Les fortes pluies et les inondations sur le Nord de l’île de Tahiti ont provoqué de nombreux dégâts sur les réseaux aériens et souterrains. 6000 clients ont été coupés entre minuit et 3H00 du matin.



A 13H00, situation du réseau électrique à Tahiti :

Papeete : 170 clients restent à réalimenter.

150 clients ainsi que l’hôtel Tahiti Nui restent à réalimenter à l’entrée de PRINCE HINOI suite à l’inondation du parking souterrain de l’hôtel où se trouvent les postes de transformation.

Le réseau a été mis hors tension à l’entrée du lotissement MAMAIA au pic vert pour travaux.

Fond de la vallée de TITIORO : remise sous tension en cours pour réalimenter les forages d’eau et 20 clients. 2100 clients ont étés réalimentés depuis 9H00.



Pirae :

200 clients restent à réalimenter au fond de la vallée TEMAHO. En attente du dégagement des accès pour intervention.

1000 clients ont été réalimentés depuis 9H00.

Mahina : 400 clients restent à réalimenter dans les vallées de TUAURU et d’AHONU 2000 clients ont été réalimentés depuis 9H00.

Le centre d'appel dépannage est opérationnel au 40 5.4.3.2.1.0 depuis 7H30 pour recevoir les appels des clients : Câble ou compteurs arrachés, arbres sur les lignes, situation de danger électrique.



A la demande des Services Techniques Municipaux et de l’Equipement, certaines zones pourront être mises hors tension afin de procéder aux opérations de déblaiements ou de mises en sécurité.

Les Equipes d’EDT sont mobilisées afin de rétablir au plus vite l’alimentation électrique dans les zones touchées avec pour première préoccupation la sécurité de tous.



EDT remercie les clients pour leur compréhension, et rappelle aussi ses conseils sur les risques et sur les attitudes à tenir pour se protéger, tant que toutes ses infrastructures ne sont pas rétablies aux normes.



LES RESEAUX ELECTRIQUES PEUVENT ENCORE ETRE SOUMIS A DES CHUTES D’ARBRES, EBOULEMENTS, INONDATIONS QUI PEUVENT PROVOQUER DE NOUVEAUX INCIDENTS.

IMPORTANT : ELOIGNEZ-VOUS DES CABLES ET POTEAUX ELECTRIQUES A TERRE.