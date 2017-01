Intempéries: EDT a rétabli 5 753 lignes sur les 6 000 qui étaient interrompues

PAPEETE, le 23 janvier 2017- Les fortes pluies et les inondations sur le Nord de l’île de Tahiti ont provoqué de nombreux dégâts sur les réseaux aériens

et souterrains. 6000 clients ont été coupés entre minuit et 3H00 du matin dimanche. Des travaux sont toujours en cours pour réalimenter le plus rapidement les clients encore privés d’électricité.



A 15H30, situation du réseau électrique à Tahiti : 237 clients restent à réalimenter



Papeete :

11 clients restent à réalimenter

Pirae :

142 clients restent à réalimenter

- Vallée Tenaho : route détruite, réseau Haute tension à terre, 132 clients à réalimenter

- Dépannage clients basse tension Hamuta : 10

Paea :

44 clients restent à réalimenter

- Vallée Orofero : 42 clients à réalimenter

- Dépannage clients basse tension : 2

Punaauia:

29 clients restent à réalimenter

Vallée Matatia : 25 clients à réalimenter

- Dépannage clients basse tension : 4

Papara :

2 clients restent à réalimenter

Arue :

3 clients restent à réalimenter

Faa’a :

6 clients restent à réalimenter



Le centre d'appel dépannage reste opérationnel au 40 5.4.3.2.1.0 pour recevoir les appels des clients : Câble ou compteurs arrachés, arbres sur les lignes, situation de danger électrique.



A la demande des Services Techniques Municipaux et de l’Equipement, certaines zones pourront être mises hors tension afin de procéder aux opérations de déblaiements ou de mises en sécurité.



Les Equipes d’EDT sont mobilisées afin de rétablir au plus vite l’alimentation électrique dans les zones touchées avec pour première préoccupation la sécurité de tous. EDT remercie les clients pour leur compréhension, et rappelle aussi ses conseils sur les risques et sur les attitudes à tenir pour se protéger, tant que toutes ses infrastructures ne sont pas rétablies aux normes.



LES RESEAUX ELECTRIQUES PEUVENT ENCORE ETRE SOUMIS A DES CHUTES D’ARBRES, EBOULEMENTS, INONDATIONS QUI PEUVENT PROVOQUER DE NOUVEAUX INCIDENTS.



IMPORTANT : ELOIGNEZ-VOUS DES CABLES ET POTEAUX ELECTRIQUES A TERRE.