Intempéries:Certaines écoles resteront fermées lundi à Faa'a et Papeete

Papeete, le 22 janvier 2016- Les écoles maternelles et primaires des communes de Faa'a et Papeete resteront pour la plupart fermée lundi.

La mairie de Faa'a a décidé de maintenir ses écoles fermées lundi et a publié un communiqué:

" En raison des intempéries incessantes que connait l’ensemble des îles de la Polynésie, le maire de la commune de Faa’a va procéder à la fermeture de l’ensemble des établissements scolaires maternelle et primaire publics



Le maire et les membres du conseil municipal informent les directeurs des établissements scolaires de Faa’a et les parents d’élèves que les écoles maternelles et primaires publiques seront fermées demain lundi 23 janvier 2017.



En effet, en raison des intempéries, des inondations ont été observées dans certains établissements scolaires. La sécurité des enfants optimale ne pouvant pas être garantie, les écoles n’accueilleront pas les élèves durant toute la journée de demain."



A Papeete, ce sont les écoles communales qui resteront également fermées,

Pour les écoles privées, collèges et lycées, la commune en attente des consignes des directions respectives, et des services de l'Etat et du Pays.



Plus d'information dans l'après midi