Intempéries : 600 aides validées par la commission

PAPEETE, le 6 février 2017 - La commission de recensement des sinistres et de répartition des secours continue le bilan des sinistrés et la validation des aides. Ce lundi, les membres se sont réunis pour la troisième fois. Détails.



La liste des aides continue de s'allonger. La semaine dernière, 57 dossiers avaient été retenus pour recevoir une aide en matériaux pour leurs maisons. Venaient s'ajouter à cela des aides pour la reconstruction totale de fare, au nombre de 46.



Ce lundi, le vice-président du Pays, Teva Rohfritsch, président de la commission, s'est exprimé à la fin de la commission. "220 dossiers ont été validés aujourd'hui sur l'ensemble des communes. Ce sont des aides notamment pour le matériel électroménager et nécessaire à la vie de tous les jours" , a-t-il déclaré.



117 dossiers d'aides en matériaux ont été validés. La commission a aussi acté la reconstruction de 10 faré, dont la majorité se trouve sur Pirae. "Ce sont des reconstructions au cas par cas. Bien sûr, il n'y a aucune reconstruction en zone rouge."



Ce lundi matin a eu lieu le conseil des ministres (lire ci-contre). L'état de calamité naturelle a été déclaré pour les communes de Papeari et Taiarapu-Est, touchées par de fortes pluies dans la nuit de jeudi à vendredi. "Nous les intégrons aussi à cette commission Ce qui pourra aussi donner lieu à des indemnisations et à des aides" , a ajouté Teva Rohfristch.



Les aides validées ce jour en commission seront bientôt à disposition des sinistrés. Le ministre du Logement se rendra dans les communes au cours de la semaine afin que les gens n'aient pas à se rendre à l'OPH. "Le ministre communiquera sur son déplacement afin de regrouper chaque personne qui attend cette aide dans les mairies de manière à ce que les bons, pour le logement ou pour l'électroménager et la literie, puissent être distribués."