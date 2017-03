Intempéries : 220 millions de francs pour tout réparer aux Marquises

MARQUISES, le 29 mars 2017 - Pendant 15 jours, au début du mois de mars, l'archipel des Marquises a connu à son tour de fortes intempéries. D'importantes dégradations ont été causées par ces pluies.



Infrastructures routières et fluviales ont été touchées par les fortes précipitations. De nombreux éboulements ont été constatés le long du réseau routier. Les masses d’eau, de matériaux boueux et de déchets végétaux ont arraché les protections de berges. Les arbres abattus et déracinés, ainsi que divers autres apports ont constitué des embâcles au niveau de nombreux ouvrages hydrauliques. Les eaux sortant des lits ont inondé les chaussées et créé d’importants dégâts.



Selon une première estimation, le coût des réparations s'élève à 220 millions de francs. Cette enveloppe se divise en deux parties : 120 millions pour les ouvrages routiers et 100 millions pour les ouvrages de défense contre les eaux.



Les interventions de nettoyage sont toujours en cours. Leur coût s’établit provisoirement à 35 millions francs sur le réseau routier.