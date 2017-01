Intempéries : 120 militaires mobilisés pour aider les sinistrés

Edouard Fritch, en tant que maire de Pirae haranguant ses équipes municipales, a rappelé qu'il était primordial de se coordonner du mieux possible avec les services du Pays et de l'État. Un PC de crise est ainsi installé au haut-commissariat pour orienter tous les acteurs et éviter des gaspillages de temps et de moyens. "Les gens que vous allez voir sont dans une grande tristesse aujourd'hui, il faut leur tenir un discours d'espoir. Il faut aussi que tous les acteurs publics disent la même chose pour éviter les messages confus. Et il ne faut pas visiter 4 fois la même famille parce qu'on n'a pas su se coordonner avec les autres services" a insisté le maire/Président. Il a également demandé à ses équipes de traiter toutes les familles de façon rigoureusement équitable, "je ne veux pas que l'on traite certaines familles mieux que les autres."



Le haut-commissaire René Bidal a terminé le point presse en saluant la solidarité incroyable du peuple Polynésien : "C'est miraculeux qu'il n'y ait eu aucune victime, surtout dans les vallées les plus touchées comme à Pirae et Mahina. Ce miracle est entièrement dû à la solidarité des Polynésiens. Dans les familles et dans les quartiers on a aidé les personnes âgées, les personnes incapables de se déplacer, les dialysés, les enfants, à se mettre à l'abri. Car quand la route de ceinture est coupée, seuls les habitants peuvent intervenir. Je tiens aussi à exprimer ma gratitude aux églises et aux associations qui se sont mobilisées avec les tavana pour nourrir, loger et habiller les victimes."