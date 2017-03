Intempéries : 11 461 kilos de dons de métropole sont arrivés

PAPEETE, le 9 mars 2017. Le ministre en charge des Solidarités, Jacques Raynal, s’est rendu jeudi matin, à l’aéroport de Tahiti – Faa’a, pour la réception des dons de métropole pour les sinistrés des intempéries du 22 janvier, récoltés à l’initiative de la Délégation de la Polynésie française à Paris.



Au total, 11 461 kg de dons en provenance de la France entière, ont été triés, pliés par des bénévoles qui avaient rejoints le personnel de la Délégation pour l’aider dans cette action de solidarité. Ces dons de vêtements, chaussures et jouets ont ainsi été répartis dans 544 cartons qui ont ensuite été acheminés de l’aéroport de Rossy jusqu’à Tahiti, par la compagnie aérienne Air Tahiti Nui.



Suites aux intempéries du 22 janvier, la Déléguée de la Polynésie française, Caroline Tang, avait rapidement lancé un appel à la générosité à travers toute la France, auquel plusieurs associations de métropole avaient notamment répondu. L’intégralité des dons a été réceptionnée à Tahiti, et ce trois semaines après la fin de la collecte, le 15 février dernier.



La Délégation de la Croix rouge en Polynésie française, en charge de la gestion des dons, procédera très prochainement à leur distribution afin d’aider rapidement les familles sinistrées de Tahiti et Moorea.



Le ministre Jacques Raynal a tenu à remercier la Délégation de la Polynésie française, Air Tahiti Nui, la Croix rouge, et toutes les personnes bénévoles qui se sont impliquées avec altruisme dans cette opération.