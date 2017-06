Institut Mathilde Frébault : 50 ans d'histoires

Les étudiants de l'institut se sont préparés à cette journée spéciale depuis plusieurs semaines. Dans l'amphithéâtre d'habitude réservé aux cours magistraux, les élèves ont pris place auprès de leurs professeurs, de leur directrice et des anciens et anciennes de l'école. Tous sont venus célébrer les 50 ans d'histoire auxquels ils ont participé et participent encore. Parmi les anciens, Maire Svarc a fait le déplacement. Cette dernière connaît bien l'institut. Elle a été élève, d'abord, enseignante, ensuite, puis directrice. Elle se souvient de ses différents passages comme si c'était hier.



" Non, ça n'a pas changé. C'était comme ça à mon époque… Il y a peut être eu un coup de peinture ", s'amuse la retraitée. Maire a fait ses premiers pas en tant qu'élève infirmière en 1976. " En tant qu'élève, j'aimais beaucoup toutes les actions d'éducation à la santé que nous faisions. En milieu hospitalier, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le contact humain : la compassion, l'entraide et puis les histoires de leur vie ", explique la retraitée d'aujourd'hui.



Après un stage en métropole et des années dans les îles éloignées, c'est vers la formation que Maire se tourne. A son tour, elle prend en charge les élèves de l'institut. En 1998, Maire Svarc devient directrice par intérim de l'institut. Elle le sera pendant plus de huit ans. " Nous avions une très bonne équipe. C'était une belle expérience ". Autour d'elle, les étudiants s'affairent à la tâche et rejoignent leurs ateliers. Pour Maire, ils sont l'avenir de l'institut. Un avenir, qui sera joyeux selon l'ancienne directrice. " Même si le quota des étudiants est amené à baisser, il y aura toujours besoin d'infirmiers, de sage-femme et d'aides soignants en Polynésie française ."