Inondations, routes coupées, vols retardés… l'année 2017 aura marqué les esprits

SITUATION GÉNÉRALE SUR LA POLYNÉSIE FRANÇAISE



Un vaste système nuageux stagne sur la moitié ouest de la Polynésie française, des grains parfois orageux s'y développent et intéressent les archipels des îles de la Société et des Australes du Nord.



ILES DU VENT



Phénomènes Météorologiques : Fortes Pluies



Situation et évolutions prévues : Des épisodes pluvieux se développent au cours des prochaines vingt-quatre heures. Le risque de fortes pluies reste plus important vendredi matin des côtes Nord aux côtes Est et vers la Presqu'île de Tahiti où d'importants cumuls ont déjà relevés (Vendredi, entre minuit et 05h00 du matin, 120 litres de pluie par mètre carré sur Paihoro et 70 litres de pluie par mètre carré vers Hitiaa). En seconde partie de journée de vendredi, le risque de fortes pluies intéresse principalement les côtes Nord et Ouest de Tahiti ainsi que Moorea.

Aux passages de grains peuvent êtres également associés des phénomènes orageux ainsi que des rafales de vent dépassant les 70 kilomètres/heure.



Tendance ultérieure: temps restant perturbé samedi.



ILES SOUS LE VENT



Phénomènes Météorologiques : Fortes Pluies.



Situation et évolutions prévues : Des épisodes pluvieux marqués sont attendus au cours des prochaines vingt-quatre. Ils concernent principalement les îles de Huahine, Raiatea, Tahaa, Bora-Bora et Maupiti et dans une moindre mesure la région de Mopelia. Aux passages des grains peuvent êtres associés des phénomènes orageux ainsi que des rafales de vent dépassant les 70 kilomètres/heure.



Tendance ultérieure: temps encore très perturbé samedi.



AUSTRALES



Phénomènes Météorologiques : Fortes Pluies.



Situation et évolutions prévues : Un temps perturbé intéresse Raivavae et Tubuai où ont déjà été relevés près de 140 millimètres de cumul de pluie depuis jeudi matin. Les épisodes pluvieux s'étendent progressivement à Rimatara et Rurutu vendredi, et ce jusqu'à samedi matin. Les passages de grains sont parfois accompagnés d'orages et de rafales de vent dépassant les 70 kilomètres/heure.



Tendance ultérieure : Début d'amélioration attendue samedi soir de Rimatara à Rurutu.