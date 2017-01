Inondations lycée du Taaone : Nicole Sanquer visite les lieux

PIRAE, le 16/01/2017 - La ministre de l’Education, de la Jeunesse et Sports, en charge de l’enseignement supérieur, Nicole Sanquer-Fareata, s’est rendue, ce lundi matin, au lycée polyvalent de Taaone et ce suite aux intempéries qui ont touché l’établissement le week-end dernier, et qui ont notamment été relayées sur les réseaux sociaux.



La ministre a pu constater que les chéneaux du bâtiment n’étaient pas en cause - ils ont d’ailleurs été remplacés récemment grâce à une subvention du Pays - mais que l’incident était dû à une accumulation de feuilles dans les gouttières, ce qui a empêché l’évacuation normale des eaux.



La ministre a tenu à rassurer les élèves et la communauté éducative en insistant sur le fait que la sécurité des personnes était au centre de ses préoccupations quotidiennes. Par ailleurs, la direction de l’établissement qui, depuis la rentrée scolaire de janvier, avait déjà débuté l’entretien de tous les chéneaux du lycée, a pris les dispositions nécessaires afin d’assurer complètement l’évacuation des eaux pour ce bâtiment.