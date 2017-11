Inondations et glissements de terrain font 11 morts en Indonésie

Jakarta, Indonésie | AFP | mardi 28/11/2017 - Au moins onze personnes sont mortes dans des inondations et des glissements de terrain survenus sur l'île de Java en Indonésie, a annoncé mardi un responsable indonésien.



Neuf personnes ont perdu la vie dans un glissement de terrain à Pacitan, dans l'est de Java, et deux autres sont mortes dans des inondations dans la même région.

Des milliers d'habitations ont été inondées et quelque 4.000 personnes ont dû être évacuées, a également indiqué le porte-parole de l'Agence nationale pour la réduction des catastrophes.

Les îles de Java et de Bali, où le volcan du mont Agung menace d'entrer en éruption, vont continuer à subir de fortes pluies, a-t-il précisé en appelant la population à s'y préparer.

L'Agence a dit avoir besoin de couvertures, de vêtements et de bateaux gonflables dans les zones les plus touchées.

Ces derniers mois, des intempéries avaient déjà frappé l'Indonésie, où 12 personnes avaient péri dans un glissement de terrain à Bali en février et au moins 30 sont mortes en septembre dans des inondations et des glissements de terrain dans l'ouest de Java.