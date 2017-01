Inondations : Les commerçants espèrent une aide du Pays

Lundi matin ce sont des commerçants dégoûtés et fatigués qui balayaient les dernières traces des inondations de ce week-end, hors de leurs boutiques. Opticiens, pharmaciens, restaurateurs, vendeurs de souvenirs, bijoutiers ou encore vendeurs de prêt-à-porter, personne n'a été épargné. " L'eau a commencé à monter vers 3 h du matin. Nous avions des clients en terrasse et dans la partie night-club. Nous avons évacué tout le monde pour mettre nos clients à l'abri et couper l'électricité afin d'éviter tout drame. Au Bora Bora Lounge, l'eau est montée jusqu'à 60 centimètres, tandis qu'au Piano Bar, c'est monté à 1 mètre. Nous avons mis tout le monde en sécurité et travaillé toute la nuit à limiter les dégâts." Explique Stéphane Gay, propriétaire du BBL et du Piano Bar. C'est avec consternation qu'il chiffre l'ensemble des dégâts, "avec une vingtaine de personnes, on a bossé pendant 48h et dormi deux heures pour pouvoir être ouvert ce matin (NDLR Lundi matin). Avec des employés qui sont venus volontairement, des amis et des clients habitués on a tout sorti, rincé, rerangé. Pour le BBL on estime pour l'instant entre 4 et 5 millions de francs de pertes d'exploitation et pertes matérielles. On a une bonne assurance, mais elle ne couvre pas les intempéries. Déjà que c'était difficile, nous on va mettre un an à s'en remettre, d'autres n'auront pas cette chance. .." conclut le patron du bar du front de mer.