Inondations : Le point sur la situation des îles du vent et des îles sous le Vent

Le Lieutenant-Colonel Frédéric Tournay, directeur de la direction de la défense et de la protection civile en Polynésie rappelle les comportements à adopter en cas de pluies intenses et rappelle le rôle de la direction de la défense et de la protection civile.



Quels sont les conseils des attitudes et gestes à avoir que vous pouvez donner aux Polynésiens ?

Tout d'abord nous conseillons fortement de : ne pas s'approcher des rivières, ne pas pratiquer de randonnées en montagne, ne pas pratiquer de sports nautiques.

Ensuite sur la route il est recommandé de réduire la vitesse des véhicules et d'augmenter les distances de sécurité. Par ailleurs il faut également prendre en compte que la chaussée est glissante et il faut être vigilant sur la route parce que des rochers peuvent tomber des flancs de montagne.

Enfin les citoyens doivent être observateurs notamment près des zones d'habitations, en effet dès qu'il y a un glissement de terrain, il ne faut surtout pas hésiter à prévenir les forces de l'ordre. .



Avec ces intempéries, la DDPC et le Haut-Commissariat sont-ils en vigilance permanente ?

Nous nous tenons prêts à intervenir, si besoin est. Nous sommes en lien avec les communes deux fois par jour. Les sapeurs-pompiers sont présents sur place. Quand ils ont des difficultés sur un événement, ils nous sollicitent et on regarde comment on peut les assister, soit en leurs envoyant des moyens en provenance des communes voisine, soit on va les aider à coordonner les opérations si elles sont très importantes, voire mettre à disposition des moyens, des pompes... On regarde un peu ce qu'on peut mutualiser sur l'ensemble des communes voisines les services du pays.



Quel est le rôle de la DDPC en Polynésie ?

Au nom du Haut-commissaire nous relayons les informations des communes et les vigilances proposées par météo France et acté par le haut-commissaire. Nous accompagnons les communes au quotidien à ce type d'activité, à préparer leurs plans communaux de sauvegarde pour faire face à des situations d'inondation. On les accompagne afin d'identifier les points d'abris. C'est un travail au quotidien avec les communes, nous organisons la réponse en matière de sécurité civile si nécessaire. Nous appelons cela le dispositif ORSEC, l'organisation de la réponse en sécurité civile, pour le HC c'est la DDPC qui le mettrait en œuvre en Polynésie si un jour ont était amené à déclencher un plan ORSEC en Polynésie. On peut imaginer que ce plan peut être déclenché sur des phases de cyclones, également sur des phénomènes météo qui demanderaient une activité importante ou qui causeraient des victimes. Nous préparons les communes à des situations de crises.