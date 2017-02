Inondations : 2,14 milliards de dégâts techniques

PAPEETE, 1er février 2017 - Le montant des travaux à réaliser sur les équipements techniques est évalué à 2,14 milliards Fcfp selon un nouveau bilan provisoire réalisé par l’Equipement sur les dégâts des fortes pluies des 21 et 22 janvier derniers.



Une première estimation réalisée la semaine dernière par le service de l’Equipement avait estimé à 1,526 milliard Fcfp les travaux à entreprendre sur les infrastructures du Pays, suites aux crues et aux inondations provoquées par les fortes pluies des 21 et 22 janvier.

Un nouvel état a été présenté mercredi au gouvernent, comme l’a rapporté Jean-Christophe Bouissou, lors du point presse du Conseil des ministres ce mercredi. Des investigations complémentaires ont montré que de nombreuses routes s’étaient dégradées. Le montant des réparations est évalué à 265 000 000 Fcfp pour les routes territoriales et à 345 000 000 Fcfp sur les voiries communales ou privées. Bien que cet état ne soit pas encore exhaustif, le porte-parole du gouvernement a annoncé mercredi que " les nouveaux constats seront marginaux en termes de coûts ".



Le pont de Matatia rouvert à la circulation



Les travaux de démolition du pont de la Matatia initiés lundi 30 janvier devraient permettre l’ouverture à la circulation du pont Bailey devrait dès le vendredi 3 février, sur une structure provisoire.



Enfin, Jean-Christophe Bouissou a apporté quelques précisions quant aux opérations de nettoyage et à la gestion des déchets des zones sinistrées. Le nettoyage des zones sinistrées devrait être achevé sous 15 jours. Les déchets, stockés provisoirement sur des sites proches des zones sinistrées, sont repris et acheminés vers un dépôt provisoire situé à Outumaoro, sur les terrains de TNAD. Après un tri, les déchets verts et la terre sont déposés dans une excavation privée à Punaauia pour remblayer un ancien site d’extraction. Les autres déchets sont transférés à Paihoro. Les déchets verts et la terre récupérés sur des sites de la cote Est (Mahina et Hitia’a o te Ra) sont quant à eux déposés sur le site de Nivee, les autres déchets subissant le même traitement que ceux de la côte Ouest.